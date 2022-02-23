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Пушилин высказался о границах ДНР и ЛНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вопрос границ ДНР и ЛНР может разрешиться мирно

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал вопрос о границах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

«Вопрос выхода на границы Донецкой, Луганской народных республик может в этот период просто решиться самостоятельно, а каким способом? Нам хотелось бы, чтобы мирным», — сказал Пушилин в ходе пресс-конференции.

Ранее, президент России Владимир Путин заявил, что Москва признала Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в тех границах, которые указаны в их конституциях, то есть в границах Донецкой и Луганской областей.

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Никита Савин
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