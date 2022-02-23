Тысячи активистов РШД поучаствовали приуроченных к 23 февраля мероприятиях

В мероприятиях, приуроченных к Дню защитника Отчества, приняли участие более 4 тысяч активистов Российского движения школьников.

Накануне праздника в городском округе Лыткарино Московской области состоялся танцевальный флешмоб, который подготовили участники РДШ и Юнармии совместно с Образцовым коллективом современного танца «New Style» и ДК «Центр молодежи».

Рязанское региональное отделение РДШ при поддержке уполномоченного по правам ребенка области организовало для активистов мастер-класс по огневой стрельбе в стрелковом центре «Полигон» в с. Дубровичи.

В Тюменской области с 9 по 22 февраля прошла Региональная тематическая смена военно-патриотического направления РДШ «Тюменский форпост». В ней приняли участие активисты РДШ, Юнармии, кадеты МЧС.

23 февраля активисты РДШ города Элисты вместе с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым возложили цветы к Вечному огню у Мемориального комплекса, посвященного комсомольцам и героям Гражданской и Великой Отечественной войны.

В преддверии праздника РДШ также запустило три акции в онлайн-формате. В акции «Армейский чемоданчик» школьники собирали предметы армейского быта и фотографии, принадлежащие их родным, прошедшим службу в армии. Защитники приходили к школьникам на классный час и делились воспоминаниями о военной службе. Материалы акции публиковались в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram» с хештегами: #РДШ #23февраля #АрмейскийЧемоданчик2022.

В Челлендже «ЗАряд ВПН» участники выполняли комплекс упражнений от спортсменов РДШ – в одиночку или в компании тех, кого они считают настоящими защитниками. Видеоотчёты публиковались в соцсетях «Вконтакте» и «Instagram» с хештегами: #РДШ #23февраля #ЗАряд_ВПН.

В рамках флешмоба Флешмоб «Будь готов» участники одевались за 60 секунд из состояния «майка-шорты» до верхней одежды и выкладываи видео в соцсетях «Вконтакте» или «Instagram» с хештегами: #РДШ #23февраля #Будьготов.

23 февраля в группе РДШ ВКонтакте вышел первый эпизод второго сезона экстремального патриотического реалити-шоу для подростков «Защитники», которое РДШ выпускает совместно с Юнармией. Подростки проходят сложные испытания на выносливость, командную работу, интеллект и лидерские качества. Ведущий шоу – чемпион России по легкой атлетике, спортивный блогер-миллионник Алексей Столяров.

