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На Украине предварительно одобрили владение гражданами огнестрельным оружием

Верховная Рада Украины предварительно утвердила право граждан на огнестрельное оружие

Фото: Shutterstock

Верховная Рада Украины предварительно утвердила законопроект о праве граждан на свободное владение огнестрельным оружием. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что введение такого права на Украине одобрили 74 депутата. Законопроект утвердили в предварительном первом чтении.

«Учитывая, что государство пока не в состоянии обезопасить своих граждан от преступных посягательств, владение гражданами огнестрельным оружием будет определяющим сдерживающим фактором для значимой части преступников», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Законопроект должен быть окончательно утвержден во втором чтении. Депутаты призвали ускорить срок подготовки проекта.

Ранее МИД Украины порекомендовал украинским гражданам покинуть территорию России, а также воздержаться от любых поездок в страну. В обращении министерства говорится, что обострение отношений между государствами может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории России.

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Евгений Шульгин
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