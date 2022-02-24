Стало известно о дате проведения саммита НАТО по ситуации на Украине

Страны-члены НАТО договорились провести саммит по кризису на Украине и военной операции России в Донбассе в пятницу, 25 февраля. Об дате проведения встречи стало известно Reuters.

Отмечается, что пока не ясно, кто именно сможет присутствовать лично, а кто присоединится к саммиту онлайн. Тем не менее, многие лидеры европейских стран будут в Брюсселе (там и проведут встречу НАТО) на саммите стран Евросоюза.

Ранее премьер Британии Борис Джонсон призвал к срочной встрече всех лидеров НАТО. «Сегодня утром я выступлю с обращением к нации по поводу российского вторжения в Украину. Я также поговорю с другими лидерами G7 и призову к срочной встрече всех лидеров НАТО как можно скорее», — рассказал британский лидер.