Премьер Британии призвал к срочной встрече всех лидеров НАТО

Происходящие на Украине события и военная операция России в Донбассе — это катастрофа для Европы. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Reuters.

Политик призвал к срочной встрече лидеров Североатлантического альянса. «Сегодня утром я выступлю с обращением к нации по поводу российского вторжения в Украину. Я также поговорю с другими лидерами G7 и призову к срочной встрече всех лидеров НАТО как можно скорее», — рассказал британский лидер.

Ранее Джонсон пообещал решительный ответ на агрессивные российские действия на Украине со стороны Великобритании и ее союзников. «Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав это неспровоцированное нападение на Украину», — заявил политик.

24 февраля Минобороны России сообщило о выведении из строя военной инфраструктуры Украины, в том числе военных аэродромов. Как уточнили в ведомстве, высокоточными средствами поражения из строя выводятся военная инфраструктура, объекты ПВО, военная авиация Украины.