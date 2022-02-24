Столтенберг подтвердил решение НАТО разместить силы реагирования в Европе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что постпреды стран альянса решили реализовать оборонный план по размещению сил реагирования в странах-союзниках для их защиты. Цитату приводит РИА Новости.

«Мы обсудили сложившуюся ситуацию, постпреды после получения рекомендаций военных советников договорились задействовать наш оборонный план, который предусматривает размещение на время кризиса сил в странах альянса, включая силы реагирования», — отметил он.

По его словам, на заседании не обсуждали вопрос закрытия Турцией проливов Босфор и Дарданеллы для кораблей РФ.

Он также заявил, что у альянса нет намерений развертывать свои силы на Украине. Таким образом он подтвердил отказ посылать войска стран НАТО на территорию страны. Столтенберг также подчеркнул, что сил НАТО на территории Украины нет.