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Столтенберг подтвердил решение НАТО разместить силы реагирования в Европе

Генсек НАТО Столтенберг подтвердил, что НАТО реализуют оборонный план по размещению сил

Фото: Globallookpress.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что постпреды стран альянса решили реализовать оборонный план по размещению сил реагирования в странах-союзниках для их защиты. Цитату приводит РИА Новости.

«Мы обсудили сложившуюся ситуацию, постпреды после получения рекомендаций военных советников договорились задействовать наш оборонный план, который предусматривает размещение на время кризиса сил в странах альянса, включая силы реагирования», — отметил он.

По его словам, на заседании не обсуждали вопрос закрытия Турцией проливов Босфор и Дарданеллы для кораблей РФ.

Он также заявил, что у альянса нет намерений развертывать свои силы на Украине. Таким образом он подтвердил отказ посылать войска стран НАТО на территорию страны. Столтенберг также подчеркнул, что сил НАТО на территории Украины нет.

Елизавета Наумова
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