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В НАТО подтвердили отказ посылать свои войска на Украину

Йенс Столтенберг: у НАТО нет намерений развертывать свои силы на Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет намерений развертывать свои силы на Украине. Его цитирует ТАСС.

Таким образом он подтвердил отказ посылать войска стран НАТО на территорию страны. Столтенберг также подчеркнул, что сил НАТО на территории Украины нет.

«Мы поддерживаем Украину, но твердые гарантии безопасности предоставляем только союзникам по НАТО», — сказал он.

В конце января Столтенберг отмечал, что у НАТО нет планов отправлять боевые подразделения на Украину. Вместо этого объединение сосредоточится на поддержке Украины, в том числе поставках вооружений и разработке санкционных мер против России, говорил тогда он.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию. Президент страны Владимир Путин отметил, что она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Антон Похиляк
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