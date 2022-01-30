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Столтенберг опроверг планы отправить войска на Украину из-за «угрозы» России

Генсек НАТО Столтенберг: у альянса нет планов отправлять войска на Украину

Фото: Reuters

У НАТО нет планов отправлять боевые подразделения на Украину из-за «угрозы вторжения» России. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, цитату приводит Reuters.

Вместо этого объединение сосредоточится на поддержке Украины, в том числе поставках вооружений и разработке санкционных мер против России.

При этом ранее президент США Джо Байден заявил, что намерен в ближайшее время перебросить войска в восточноевропейские страны НАТО, а Минобороны Украины анонсировало прибытие 45 американских самолетов с американским оружием на сумму 200 миллионов долларов, в том числе средства оборонного характера: боеприпасы, средства контрбатарейной борьбы, противотанковые средства, стрелковое вооружение. Кроме того, в оборонном ведомстве напомнили, что правительства Польши и прибалтийских стран также решили предоставить Украине материально-техническую помощь в 2022 году.

Елизавета Наумова
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