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Еще два аэропорта на юге России массово отменили рейсы

Аэропорты Астрахани и Волгограда отменили все рейсы на фоне проведения операции в Донбассе

Фото: страница «Аэропорт Волгоград» на Facebook

На фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса еще два аэропорта на юге России массово отменили рейсы. Об этом пишет ТАСС в четверг, 24 февраля.

Так, в пресс-службе аэропорта в Астрахани заявили, что все вылеты, запланированные из воздушной гавани, отменены в связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенного авиационными властями. Кроме того, об отмене всех рейсов сообщил представитель авиагавани в Волгограде.

Ранее стало известно, что ограничения на полеты из ряда аэропортов на юге России на фоне обострения обстановки вокруг ситуации на Украине будут действовать с 24 февраля по 2 марта 2022 года. В настоящее время приостановлена работа 12 аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), ГеленджикЭлистаСтавропольБелгородБрянскОрелКурск, Воронеж, Симферополь.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации по защите Донбасса.

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Валентина Процкова
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