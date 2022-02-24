На фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса еще два аэропорта на юге России массово отменили рейсы. Об этом пишет ТАСС в четверг, 24 февраля.

Так, в пресс-службе аэропорта в Астрахани заявили, что все вылеты, запланированные из воздушной гавани, отменены в связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенного авиационными властями. Кроме того, об отмене всех рейсов сообщил представитель авиагавани в Волгограде.

Ранее стало известно, что ограничения на полеты из ряда аэропортов на юге России на фоне обострения обстановки вокруг ситуации на Украине будут действовать с 24 февраля по 2 марта 2022 года. В настоящее время приостановлена работа 12 аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации по защите Донбасса.