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Аксенов назвал дату принятия решения о подаче воды в Крым

Глава Крыма Аксенов заявил, что решение о подаче воды на полуостров примут 25 февраля

Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что решение о технической возможности подачи воды на территорию полуострова будет принято 25 февраля. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Крым-24».

По словам Аксенова, подача воды начнется после осмотра российскими инженерами каналов и узлов, а также регулировок напора.

«Завтра с утра все технические решения будут приняты, сделаем по возможности в течение одного дня. Воду в канал принять мы можем. Завтра решения должны быть приняты», — сказал глава полуострова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил на полуострове угрозу чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. По его словам, это необходимо вследствие обострения обстановки на приграничных с Украиной территориях.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой».

Марина Совина
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