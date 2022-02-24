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Российского борца с коррупцией задержали по делу о взятке

В Амурской области экс-начальника экономической безопасности УМВД заподозрили в коррупции

Фото: Замир Усманов / Globallookpress.com

Бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) управления МВД Амурской области задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Против бывшего борца с коррупцией возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По словам источника, полицейского уволили по выслуге лет до того, как он стал фигурантом дела.

Ранее были задержаны его подчиненные. В сентябре на взятке попалась группа сотрудников управления МВД Приамурья. Их заподозрили в получении денег от представителя нелегального казино в Благовещенске. Также, по версии следствия, полицейские похитили имущество бизнесмена.

Через несколько дней был арестован и замначальника УЭБ и ПК управления МВД Амурской области, а затем дело завели на одного из руководителей отдела этого управления.

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Мария Рубникович
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