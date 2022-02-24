Самолет Ан-26 разбился в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа России.

Самолет потерпел катастрофу при проведении планового полета по перевозке военного имущества. Отмечается, что экипаж погиб.

По предварительным данным, причиной аварии является отказ техники, на земле разрушений нет. Также в пресс-службе Западного военного округа России отметил, что для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия ВКС.

