Мужчина тайно впрыснул человеческую кровь в продукты в магазинах и пошел под суд

В Лондоне, Англия, мужчина бросался шприцами с человеческой кровью в людей, втыкал шприцы в продукты в магазинах и пошел под суд. Об этом сообщает Daily Mail.

37-летний юрист Леоаи Эльгариб набрал полное ведро шприцев, в некоторых из которых была его собственная кровь, и отправился с ним на улицы города. Он бросался ими в людей, в том числе он попал в грудь врачу, которая не пострадала, поскольку шприц был без иголки и просто отскочил.

После необычной прогулки он зашел в несколько супермаркетов. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Эльгариб намеренно тайно впрыскивает содержимое шприцов в яблоки, готовые блюда и упаковки куриного филе в трех магазинах. По словам очевидцев, мужчина также толкал охранника и бросался куриными яйцами.

Затем юрист подошел к одному из кафе, взял цветочный горшок, стоявший на подоконнике, и забросил его в заведение, едва не задев официанта.

Эльгариба задержали полицейские и изъяли у него 21 шприц. Магазинам, в которых орудовал мужчина, пришлось выбросить все товары и понести большие финансовые потери.

Суд по делу продолжается.

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