Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Бывший глава ДНР отказался раскрывать секрет буквы Z на военной технике

Бывший глава ДНР Бородай заявил, что значение Z на российской технике останется секретом
Александр Бородай

Александр Бородай. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Значение буквы Z, появившейся на броне российской военной техники, участвующей в операции по демилитаризации Украины, является секретом. Об этом «Ленте.ру» заявил бывший глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай.

«Я никаких секретов такого рода раскрывать не собираюсь», — заявил он.

От дальнейших пояснений он отказался.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
00:00
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
00:00

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил «Ленте.ру», что знак скорее всего имеет тактическую функцию, однако она не связана с распознаванием российской и украинской техники в бою.

«В реальном бою в грязи на расстоянии 200 метров или даже километр никто по какой-то краске распознавать технику не будет», — заявил он.

Первые фотографии военной техники с нарисованной на броне латинской буквой Z появились в сети за несколько дней до начала операции. Она заинтересовала пользователей соцсетей, также ее стали использовать многие патриотические Telegram-каналы, посвященные ситуации в Донбассе. Участник одного из таких каналов рассказал «Ленте.ру» о существовании двух версий появления загадочной буквы. Первая связана с датой — 22.02.2022. Согласно второй версии, Z — это первая буква слова Zrada (в переводе с украинского — предательство, измена).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Байден созвал Совет национальной безопасности из-за ситуации на Украине
Принц Гарри обвинил британский таблоид в клевете и подал иск против его издателя
Девушка зарабатывала на жизнь вязанием и нашла копии изделий в сети за бесценок
Второго россиянина отправили под арест за подготовку теракта в храме в Крыму
Минкульт Украины сообщил о подготовке музейных экспонатов к эвакуации
Четырехкратный чемпион ОИ заявил о негативном отношении к норвежским спортсменам
Один человек пострадал из-за падения снаряда в российском регионе
Военный эксперт назвал возможные сроки операции России в Донбассе
Бывший глава ДНР отказался раскрывать секрет буквы Z на военной технике
В Турции заявили о попадании бомбы в турецкий корабль в Черном море
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.