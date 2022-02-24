Бывший глава ДНР отказался раскрывать секрет буквы Z на военной технике

Значение буквы Z, появившейся на броне российской военной техники, участвующей в операции по демилитаризации Украины, является секретом. Об этом «Ленте.ру» заявил бывший глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай.

«Я никаких секретов такого рода раскрывать не собираюсь», — заявил он.

От дальнейших пояснений он отказался.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил «Ленте.ру», что знак скорее всего имеет тактическую функцию, однако она не связана с распознаванием российской и украинской техники в бою.

«В реальном бою в грязи на расстоянии 200 метров или даже километр никто по какой-то краске распознавать технику не будет», — заявил он.

Первые фотографии военной техники с нарисованной на броне латинской буквой Z появились в сети за несколько дней до начала операции. Она заинтересовала пользователей соцсетей, также ее стали использовать многие патриотические Telegram-каналы, посвященные ситуации в Донбассе. Участник одного из таких каналов рассказал «Ленте.ру» о существовании двух версий появления загадочной буквы. Первая связана с датой — 22.02.2022. Согласно второй версии, Z — это первая буква слова Zrada (в переводе с украинского — предательство, измена).