Канада заявила о дополнительных санкциях против России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о дополнительных санкциях против России из-за ситуации в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

Под новые санкции попали члены Совета Безопасности России, главы Минфина, Минобороны и Минюста.

Ранее Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз введет жесточайшие санкции против России. По словам Борреля, это будет самый строгий пакет санкций из когда-либо применявшихся.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что военная операция Москвы в Донбассе нацелена на предотвращение глобальной войны.

