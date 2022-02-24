Во время съемок сериала «Корона» украли драгоценности на 200 тысяч долларов
Во время съемок исторического драматического сериала «Корона» украли реквизит на 200 тысяч долларов. Об этом сообщает издание The Sun.
Уточняется, что со съемочной площадки шоу похитили драгоценности, антиквариат и столовое серебро. Среди предметов была копия яйца Фаберже, подаренного дедушке королевы Елизаветы Георгу V в 1933 году. Также были украдены канделябры, украшения, напольные часы и птичья клетка.
На место происшествия была вызвана полиция. В настоящее время она разыскивает грабителей. Представители правоохранительных органов пояснили, что воры ограбили три автомобиля с реквизитом.
«Банде удалось получить доступ к грузовикам, взломать их и ограбить. Продюсеры невероятно внимательны к деталям, и каждая вещь была отобрана с особой тщательностью. Такая большая потеря — это просто душераздирающе», — отметил источник издания, знакомый с ситуацией.
Создатели «Короны» пытаются найти замену реквизиту. Компания Netflix утверждает, что инцидент никак не отразится на графике съемок.