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Во время съемок сериала «Корона» украли драгоценности на 200 тысяч долларов

Со съемочной площадки шоу «Корона» похитили реквизит на 200 тысяч долларов

Кадр: телесериал «Корона»

Во время съемок исторического драматического сериала «Корона» украли реквизит на 200 тысяч долларов. Об этом сообщает издание The Sun.

Уточняется, что со съемочной площадки шоу похитили драгоценности, антиквариат и столовое серебро. Среди предметов была копия яйца Фаберже, подаренного дедушке королевы Елизаветы Георгу V в 1933 году. Также были украдены канделябры, украшения, напольные часы и птичья клетка.

На место происшествия была вызвана полиция. В настоящее время она разыскивает грабителей. Представители правоохранительных органов пояснили, что воры ограбили три автомобиля с реквизитом.

«Банде удалось получить доступ к грузовикам, взломать их и ограбить. Продюсеры невероятно внимательны к деталям, и каждая вещь была отобрана с особой тщательностью. Такая большая потеря — это просто душераздирающе», — отметил источник издания, знакомый с ситуацией.

Создатели «Короны» пытаются найти замену реквизиту. Компания Netflix утверждает, что инцидент никак не отразится на графике съемок.

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Марина Погосян
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