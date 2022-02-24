В Совфеде заявили о неизбежности переговоров между Россией и Украиной

Дипломатические переговоры между Россией и Украиной рано или поздно начнутся, но для этого должны быть созданы подходящие условия. О неизбежности диалога заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Его слова в четверг, 24 февраля, приводит ТАСС.

Ранее 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он отметил, что ее цель — защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

В ответ Европейский Союз (ЕС) пообещал ввести против России жесточайшие санкции.