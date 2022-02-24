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Путин рассказал о созданной США империи лжи

Президент Путин назвал сформированный США блок западных стран «империей лжи»

Фото: Alexey Nikolsky / Reuters

Западный блок, сформированный Соединенными Штатами по своему опыту и подобию, является империей лжи. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам, которое транслировалось в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства отметил, что об этом пишут сами американские политики, политологи и журналисты. «Трудно с этим не согласиться, так оно и есть», — сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что США являются великой страной и системообразующей державой, сателлиты которой «не только безропотно и покорно поддакивают, подпевают ей по любому поводу, но еще и копируют ее поведение, с восторгом принимают предлагаемые им правила».

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой». В свою очередь, президент США Джо Байден пообещал, что США и НАТО ответят на действия России.

Ксения Назарова
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