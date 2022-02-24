Байден заявил о нежелании Европы отключать Россию от SWIFT

Президент США Джо Байден заявил о нежелании Европы в настоящее время отключать Россию от SWIFT. Выступление политика транслируется в Twitter-аккаунте Белого дома.

Байдену был задан вопрос о том, почему отключение России от SWIFT не включено в пакет объявленных им санкций. По его словам, это всегда остается возможным вариантом действий. «Однако в настоящий момент это не та позиция, которую желает занять остальная Европа», — сказал он.

Ранее CNN со ссылкой на ряд высокопоставленных источников в ЕС сообщил, что страны Европейского союза начали обсуждать возможное отключение России от межбанковской системы SWIFT. При этом указывается, что страны Европы разошлись во мнениях по этому вопросу.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса утром 24 февраля. Глава государства призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

