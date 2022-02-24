В МВД ЛНР объявили о боевых действиях в районе подконтрольного Украине города

Советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил о боевых действиях, которые ведут ополченцы в районе подконтрольного ВСУ города Счастье. Видеозапись он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Вот и настал момент истины. Идем врезаться в город Счастье. Счастье не за горами. Штурмовые отряды готовы… Буквально 30-40 минут», — объявил Киселев. Он также отметил, что «сейчас на Донбассе очень горячо», но уверил в положительном исходе событий на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду. В ответ лидер США Джо Байден обвинил РФ в «неоправданной атаке на украинский народ».