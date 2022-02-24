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Индонезия решила не вводить санкции в отношении России из-за ситуации на Украине

Власти Индонезии заявили, что не планируют санкции против России из-за ситуации на Украине

Фото: Shutterstock

Власти Индонезии не планируют вводить санкции в отношении России на фоне обострения ситуации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель МИД Индонезии Теуку Файзашаха, его слова приводит телеканал CNA.

«Мы не будем слепо повторять шаги, предпринятые другой страной. Мы примем решение, основываясь на наших внутренних интересах и (на рассмотрении) того, позволят ли санкции что-либо решить. Мы вновь и вновь видим, что введение санкций не означает решения того или иного вопроса», — заявил Файзашаха.

Представить МИД также добавил, что Индонезия крайне обеспокоена ситуацией на Украине, и призвал к переговорам.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. В министерстве заверили, что гражданскому населению страны ничего не угрожает.

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Ксения Кривотулова
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