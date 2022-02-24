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Россияне массово бросились покупать туры в популярную арабскую страну

Российские туроператоры зафиксировали повышенный спрос к турам в Иорданию

Фото: Leon Wu / Unsplash

Российские туроператоры зафиксировали повышенный спрос к турам в Иорданию, а также практически полную загрузку на прямых рейсах в страну. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что авиаперевозку в популярную арабскую страну в настоящее время выполняет только российская авиакомпания Nordwind. По данным туроператоров, на первых двух рейсах перевозчика по маршруту Москва — Акаба осталось «уже совсем немного» мест. Также сообщалось о том, что россияне массово бросились бронировать отдых на весенние месяцы — март, апрель и май.

Например, в PEGAS Touristik уточнили, что россияне преимущественно покупают туры или путевки продолжительностью семь или 10-11 дней. В приоритете туристов отели категории пять и четыре звезды. Недельный отдых в Акабе с вылетом в начале марта обойдется от 61,9 тысячи рублей на двоих с размещением в трехзвездочной гостинице и включенными завтраками.

Ранее власти Иордании решили освободить с 1 марта всех прибывающих в страну туристов от предъявления отрицательного результата ПЦР-теста. Таким образом, сдача анализа потребуется только в случае появления симптомов COVID-19.

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Дарья Рыбак
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