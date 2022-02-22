Популярная среди россиян арабская страна отменит ПЦР-тесты для туристов

Власти Иордании, популярной среди россиян арабской страны, с 1 марта освобождают всех прибывающих в страну туристов от предъявления отрицательного результата ПЦР-теста. Об этом сообщил государственный министр по делам СМИ и официальный представитель Хашимитского Королевства Фейсал Шбуль, его слова передает The Straits Times.

Согласно заявлению Шбуля, туристы будут обязаны пройти тестирование только в случае появления симптомов заболевания. Если результат анализа будет положительный, то путешественников отправят на пятидневный карантин — при этом после прохождения самоизоляции повторный ПЦР-тест не потребуется.

Помимо прочего, власти Иордании отменят ПЦР-тесты для входа на концерты, свадьбы и другие массовые мероприятия. Также возобновится очное обучение детей в школах. Кроме того, правительство арабской страны планирует провести вакцинацию граждан от 5 до 11 лет — отмечается, что уже более 70 процентов жителей страны в возрасте от 18 лет привиты от COVID-19.

Ранее в феврале эксперты туристической отрасли назвали российским туристам оптимальную стоимость отдыха в Катаре. Так, недельный отпуск с отправлением из Москвы и проживанием в отеле категории пять звезд для одного путешественника обойдется в 55 тысяч рублей.