Россиянам назвали оптимальную стоимость путевок в популярную арабскую страну

Эксперты туристической отрасли назвали российским туристам оптимальную стоимость отдыха в Катаре. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, наиболее привлекательные по цене путевки предлагает компания «Русский Экспресс» — стоимость недельного отпуска с отправлением из Москвы и проживанием в отеле категории пять звезд для одного путешественника составляет 55 тысяч рублей.

Туроператор PAC Group предлагает забронировать отпуск в популярной арабской стране на семь дней за 1147 евро (98,7 тысячи рублей) на человека. В цену включены перелет и размещение в пятизвездочной гостинице. Семидневный отдых в четырехзвездочном отеле обойдется двоим туристам дешевле — от 100 тысяч рублей. Такие туры можно найти в компании TUI.

«Катар — прекрасное новое направление для всех поклонников Ближнего Востока <...> То, за чем едут большинство наших сограждан круглогодично — море, солнце и пляж — здесь в изобилии и на высоком уровне», — отметил руководитель коммерческого подразделения туроператора «Интурист» Филипп Обручев-Миронов.

Ранее в феврале власти Катара ужесточили правила въезда для россиян в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса с 3 февраля. Теперь посетить популярную арабскую страну без карантина можно только тем привитым отечественным туристам, которые получили вторую дозу «Спутника V» не позднее, чем за шесть месяцев до поездки.