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Популярная арабская страна ужесточила правила въезда для россиян

С 3 февраля Катар сократил срок сертификатов вакцинации «Спутником V» до шести месяцев

Фото: Micha Brändli / Unsplash

Власти Катара ужесточили правила въезда для россиян в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно нововведениям, с 3 февраля посетить популярную арабскую страну без карантина можно только тем привитым отечественным туристам, которые получили вторую дозу «Спутника V» не позднее, чем за шесть месяцев до поездки. Теперь россиянам, привитым отечественной вакциной более полугода назад, придется проходить семидневный карантин, при этом «Спутник Лайт» в качестве бустера засчитываться не будет. 

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Для препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), срок сертификатов вакцинации сокращается до девяти месяцев. Отмечается, что данное решение принято с учетом эпидемиологической обстановки в стране.

Ранее в январе Катар назвали самой безопасной страной в мире для путешествий в 2022 году. Так, согласно отчету аналитического сервиса Numbeo, который сравнивает статистику преступлений разных государств, индекс преступности в стране составляет всего 13,7 балла, а индекс безопасности — 86,2 балла. 

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Валентина Процкова
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