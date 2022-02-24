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Кейт Миддлтон появилась на публике в пальто за 340 тысяч рублей

Кейт Миддлтон запечатлели в сером пальто Catherine Walker стоимостью 340 тысяч рублей

Фото: Liselotte Sabroe / Reuters

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на публике в верхней одежде за сотни тысяч рублей и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Жену принца Уильяма запечатлели в сером приталенном пальто с черными воротником и манжетами бренда Catherine Walker стоимостью три тысячи фунтов стерлингов (340 тысяч рублей) и черных туфлях-лодочках на каблуках. Ее образ дополнили кожаные перчатки и небольшая сумка марки Mulberry стоимостью 1095 фунтов стерлингов (124 тысячи рублей). В таком виде 40-летняя Миддлтон приехала на деловую встречу с кронпринцессой Дании Мэри в Копенгаген.

Читатели издания принялись обсуждать наряд герцогини в комментариях. «Раньше у Кейт был прекрасный стиль, но в последнее время она выглядит безвкусно», «Я люблю Кейт, но она выглядит старомодной и неряшливой», «Она пытается подчеркнуть свою привилегированность с помощью дорогой одежды?», «Серый цвет никому не идет», — высказывались они.

В октябре 2021 года фотографы запечатлели Кейт Миддлтон в платье длины макси в мелкую клетку массмаркетового бренда Zara. Уточнялось, что стоимость вещи составляет 16 фунтов стерлингов (1579 рублей) с учетом скидки. Герцогиня уже появлялась в нем на публике в январе 2020 года.

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Айсель Эюбова
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