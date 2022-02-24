Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Зюганов обратился к украинцам

Лидер КПРФ Зюганов призвал украинцев выгнать засевшую в Киеве «свору»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов обратился к гражданам Украины, призвав их объединиться и выгнать «свору», засевшую в Киеве. Его слова приводит РИА Новости.

«Я бы хотел обратиться к народу Украины... давайте вместе сейчас сплотимся и выгоним эту свору, которая села в Киеве и уродует вашу жизнь, не дает нам спокойно дружить и мирно развиваться», — подчеркнул политик.

Он добавил, что КПРФ разделяет озабоченность президента России Владимира Путина и понимает то решение, которое было принято высшим руководством страны. Оно, по словам лидера партии, направлено на обеспечение безопасности, утверждение мира на Украине, прежде всего, в Донбассе, заключил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Вместе с тем он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны — по его утверждению, ответ будет незамедлительным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
ФСБ заявила о переходе 46 украинских пограничников в Россию
Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе
Россиянам назвали способ не платить кредиты за бывшего супруга
Усик заявил о готовности подраться с Фьюри на голых кулаках
Власти граничащего с Украиной российского региона заявили о стрельбе
Морозы поставили американский штат под угрозу энергокризиса
Самая безопасная для туристов страна анонсировала смягчение правил въезда
Пять человек погибли при крушении самолета ВСУ в Киевской области
НАТО обсудит перспективу долгосрочных отношений с Россией
Зеленский ответил на российскую военную операцию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.