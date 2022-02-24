Зюганов обратился к украинцам

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов обратился к гражданам Украины, призвав их объединиться и выгнать «свору», засевшую в Киеве. Его слова приводит РИА Новости.

«Я бы хотел обратиться к народу Украины... давайте вместе сейчас сплотимся и выгоним эту свору, которая села в Киеве и уродует вашу жизнь, не дает нам спокойно дружить и мирно развиваться», — подчеркнул политик.

Он добавил, что КПРФ разделяет озабоченность президента России Владимира Путина и понимает то решение, которое было принято высшим руководством страны. Оно, по словам лидера партии, направлено на обеспечение безопасности, утверждение мира на Украине, прежде всего, в Донбассе, заключил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Вместе с тем он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны — по его утверждению, ответ будет незамедлительным.