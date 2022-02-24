Письмо в бутылке вернулось к отправителю через 40 лет

В США письмо в бутылке, которое местный житель бросил в реку 40 лет назад, вернулось к отправителю. Об этом сообщает WSAZ-TV.

Как рассказал Тодд Макинтайр, он узнал о посланиях в бутылках, когда был школьником. Летом американец отдыхал на семейной ферме и решил отправить собственное письмо по реке, протекавшей неподалеку. «В 12 лет я думал, что оно попадет в океан, и я получу ответ из Европы, что-то в этом роде», — вспоминает мужчина.

Макинтайр запечатал послание, в котором содержалась просьба отправить письмо обратно и сообщить, где его нашли, бросил в реку и вскоре забыл о нем. Однако недавно он получил сообщение в социальной сети, в котором говорилось, что письмо найдено.

До Европы оно не добралось, а осело в грязи ниже по течению реки, где его и нашел в феврале 2022 года фермер Грег Прудич с семьей, когда чистил берег на своем участке. «Найти автора письма и узнать, что это твой земляк из Западной Вирджинии, было замечательно», — признался он.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии получила ответ на свое письмо в бутылке, отправленное 25 лет назад. За это время послание преодолело 1200 километров.