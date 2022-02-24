В украинском городе бронетранспортер ВСУ переехал легковой автомобиль

В сети распространилось видео из города Любомль, располагающегося в северо-западной части Украины, на котором видно, как бронетранспортер переезжает легковой автомобиль.

Ролик был опубликован в соцсетях очевидцами. Он получил распространение в Telegram. В частности, Telegram-канал «Война — Россия Украина Донбасс» (48,2 тысячи подписчиков) сопроводил его комментарием «В Любомле российские солдаты давят машины военной техникой». Как сообщает сайт MK.RU, на самом деле на видео запечатлен БТР Вооруженных сил Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении провести специальную военную операцию по защите Донбасса. Он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, и заявил, что ответ будет незамедлительным.

Минобороны России подчеркивают, что вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и гражданскому населению страны ничего не угрожает.