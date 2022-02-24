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Лондон пообещал бороться за восстановление суверенитета Украины

Премьер Британии Джонсон назвал операцию России в Донбассе бессмысленной агрессией

Фото: Jessica Taylor / Reuters

Лондон вместе с союзниками будет бороться за восстановление суверенитета и независимости Украины столько, сколько потребуется. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает ТАСС.

«Мы будем работать с ними (другими странами — прим. «Ленты.ру»), чтобы вне зависимости от того, как много времени на это понадобится, гарантировать, что суверенитет и независимость Украины восстановлена», — указал британский лидер.

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22 февраля

Джонсон назвал операцию России в Донбассе актом бессмысленной и безрассудной агрессии. «Это атака на демократию и свободу в Восточной Европе и во всем мире», — заключил он.

Ранее Джонсон пообещал решительный ответ на агрессивные российские действия на Украине со стороны Великобритании и ее союзников. «Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав это неспровоцированное нападение на Украину», — заявил политик.

24 февраля Минобороны России сообщило о выведении из строя военной инфраструктуры Украины, в том числе военных аэродромов. Как уточнили в ведомстве, высокоточными средствами поражения из строя выводятся военная инфраструктура, объекты ПВО, военная авиация Украины.

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Анжелика Бережная
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