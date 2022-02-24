Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко высказался об оставленных в Белоруссии российских военных

Лукашенко заявил, что сам предложил Путину оставить часть российских войск в Белоруссии

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об оставленных на юге Белоруссии российских войсках и заявил, что сам предложил это своему российскому коллеге Владимиру Путину. Его цитирует агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Минск не был готов прикрыть южное направление, но при этом видел, что украинские военные двигаются в сторону белорусских границ и проводят там маневры. «Мы это видели, но у нас там никогда не было войск. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть (российских войск — прим. «Ленты.ру») оставить там на южных границах, пока мы своими Вооруженными силами не заменим их», — сказал президент.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
ФСБ заявила об обстреле пункта пропуска в Курской области со стороны Украины
В ЕС назвали ситуацию на Украине самым мрачным часом со времен Второй мировой
В Совфеде заявили о неизбежности переговоров между Россией и Украиной
Названы районы Москвы с самыми дешевыми съемными «однушками»
России пообещали жесточайшие санкции из-за военной операции на Украине
МИД Китая отказался считать операцию России на Украине «вторжением»
Лукашенко высказался об оставленных в Белоруссии российских военных
Политолог назвал поражение ВСУ в Донбассе решенным вопросом
Лукашенко заявил о предупреждении Украины о возможной спецоперации России
Глава Крыма дал команду готовить Северо-Крымский канал к приему днепровской воды
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.