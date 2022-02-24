Лукашенко высказался об оставленных в Белоруссии российских военных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об оставленных на юге Белоруссии российских войсках и заявил, что сам предложил это своему российскому коллеге Владимиру Путину. Его цитирует агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Минск не был готов прикрыть южное направление, но при этом видел, что украинские военные двигаются в сторону белорусских границ и проводят там маневры. «Мы это видели, но у нас там никогда не было войск. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть (российских войск — прим. «Ленты.ру») оставить там на южных границах, пока мы своими Вооруженными силами не заменим их», — сказал президент.