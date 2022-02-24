Лукашенко оценил обстановку у границ Белоруссии

Обстановка по периметру западных и южных границ Белоруссии изменилась. Такую оценку дал президент страны Александр Лукашенко, сообщает близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

«Я всем благодарен. Знаю, никто не спал ночью. Надо было подготовиться в этой ситуации, как себя вести, что сказать людям», — заявил белорусский лидер.

Он также напомнил о запланированном на четверг, 24 февраля, совещании с военными.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, — по его словам, ответ будет незамедлительным.

Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины — гражданскому населению ничто не угрожает.