Власти Франции призвали граждан покинуть территорию Украины

Министерство иностранных дел Франции призвало сограждан немедленно покинуть территорию Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что острая напряженность в конфликте вокруг Украины вызвана сосредоточением российских войск на границах Украины, а также решением Кремля признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. «С учетом введения чрезвычайного положения, одобренного парламентом Украины, французские граждане должны покинуть эту страну без промедления», — говорится в документе.

Ранее власти Италии призвали граждан страны покинуть Украину. При этом итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо подчеркнул, что диппредставительство продолжает работать, чтобы продемонстрировать веру в дипломатию и близость Рима к украинскому народу.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.