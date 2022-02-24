Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Нидерланды призвали ЕС ввести санкции против Путина

Премьер Нидерландов Рютте призвал ЕС ввести санкции против Путина и его правительства

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен ввести санкции против президента России Владимира Путина и правительства страны на фоне действий Москвы в Донбассе. К этому призвал объединение премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает РИА Новости.

Голландский премьер заявил, что объединение должно ввести максимально жесткие санкции в отношении Москвы. «Они будут нацелены на Путина и его правительство, а не на Россию, нам придется сильно ударить по нему», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от международной межбанковской платежной системы SWIFT из-за ситуации на Украине. Он раскритиковал действия Москвы на украинской территории.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос о сроках военной операции по демилитаризации Украины
В ЛНР сообщили о переходе двух военнослужащих ВСУ на сторону Луганска
Врач назвал признаки бессимптомного течения COVID-19
Кремль ответил на вопрос о целях операции по защите Донбасса
Начальник российской колонии предстанет перед судом за превышение полномочий
Кремль опроверг данные об «оккупации» Украины
Кремль прокомментировал возможность смены режима на Украине
Стало известно о подготовке Зеленским всеобщей мобилизации
В Кремле оценили возможность закрыть Россию железным занавесом
Украина сохранит консульские отношения с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.