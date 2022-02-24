Нидерланды призвали ЕС ввести санкции против Путина

Европейский союз (ЕС) должен ввести санкции против президента России Владимира Путина и правительства страны на фоне действий Москвы в Донбассе. К этому призвал объединение премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает РИА Новости.

Голландский премьер заявил, что объединение должно ввести максимально жесткие санкции в отношении Москвы. «Они будут нацелены на Путина и его правительство, а не на Россию, нам придется сильно ударить по нему», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от международной межбанковской платежной системы SWIFT из-за ситуации на Украине. Он раскритиковал действия Москвы на украинской территории.