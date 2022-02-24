Президент Чехии призвал отключить Россию от SWIFT
Президент Чехии Земан призвал отключить Россию от системы SWIFT
Президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от международной межбанковской платежной системы SWIFT. Слова главы государства передает ТАСС.
Чешский президент раскритиковал действия Москвы на украинской территории. «РФ напала на Украину. Речь идет об акте неспровоцированной агрессии», — заявил он.
Земан подчеркнул, что выражает поддержку населению Украины. Он призвал Европейский союз (ЕС) ввести более жесткие санкции против российской стороны.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также призвал отключить Россию от платежной системы SWIFT. Он также заявил о том, что Киеву необходимо предоставить оружие и помощь.