Глава МИД Украины призвал отключить Россию от SWIFT
Глава МИД Украины Кулеба выступил за отключение России от платежной системы SWIFT
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал отключить Россию от международной межбанковской платежной системы SWIFT, сообщает RT в своем Telegram-канале.
Глава МИД Украины также заявил о том, что Киеву необходимо предоставить оружие и помощь.
Ранее неназванный представитель американской администрации США рассказал, что Белый дом допускает возможность отключения России от SWIFT. По его словам, такая мера не входит в первую часть пакета санкций. «Но это остается одной из опций, которую мы можем использовать в зависимости от того, какой следующий шаг сделает Россия», — сказал чиновник.