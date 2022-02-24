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Глава МИД Украины призвал отключить Россию от SWIFT

Глава МИД Украины Кулеба выступил за отключение России от платежной системы SWIFT

Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал отключить Россию от международной межбанковской платежной системы SWIFT, сообщает RT в своем Telegram-канале.

Глава МИД Украины также заявил о том, что Киеву необходимо предоставить оружие и помощь.

Ранее неназванный представитель американской администрации США рассказал, что Белый дом допускает возможность отключения России от SWIFT. По его словам, такая мера не входит в первую часть пакета санкций. «Но это остается одной из опций, которую мы можем использовать в зависимости от того, какой следующий шаг сделает Россия», — сказал чиновник.

Марина Совина
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