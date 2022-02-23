В США допустили отключение России от SWIFT
США допускают возможность отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга, передает ТАСС.
По его словам, SWIFT не входит в первую часть пакета санкций. «Но это остается одной из опций, которую мы можем использовать в зависимости от того, какой следующий шаг сделает Россия», — сказал чиновник.
Ранее Верховная Рада призвала немедленно отозвать признание ДНР и ЛНР. Украинские депутаты попросили мировое сообщество не признавать независимость республик Донбасса и ввести против Москвы новые санкции, в том числе заморозить запуск газопровода «Северный поток-2» и отключить Россию от международной межбанковской платежной системы SWIFT.
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев назвал это решение противоправным. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от МИД запрос о разрыве дипломатических отношений с Россией.