Сбер опроверг приостановку операций с ценными бумагами

Сбербанк опроверг попадание в санкционный список США на фоне спецоперации в Донбассе, сообщает ТАСС.

«Это сбой сайта, информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Также утверждается, что все системы банка работают в штатном режиме, средства клиентов — как физических, так и юридических лиц — доступны им в полном объеме, так же как и сервисы банка.

В ночь на 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации. Ее целью, по его словам, станет защита Донбасса.