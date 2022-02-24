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Сбер опроверг приостановку операций с ценными бумагами

Сбербанк опроверг ограничения в связи с якобы имевшим место попаданием под санкции США

Фото: Shutterstock

Сбербанк опроверг попадание в санкционный список США на фоне спецоперации в Донбассе, сообщает ТАСС.

«Это сбой сайта, информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Также утверждается, что все системы банка работают в штатном режиме, средства клиентов — как физических, так и юридических лиц — доступны им в полном объеме, так же как и сервисы банка.

В ночь на 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации. Ее целью, по его словам, станет защита Донбасса.

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Платон Щукин
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