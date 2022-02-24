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В правительстве нашли решение вопроса об обеспечении беженцев жильем

Беженцев из ДНР и ЛНР могут включить в жилищную программу для вынужденных переселенцев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик могут включить в жилищную программу для вынужденных переселенцев. Такое решение вопроса проживания беженцев нашел заместитель министра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев, сообщает РИА Новости.

«У нас есть категория граждан по обеспечению жильем вынужденных переселенцев, программа работает», — заявил представитель правительства. По его словам, планировалось до 2024 года предоставить жилье всем стоящим в очереди, но на фоне текущей ситуации можно пересмотреть параметры программы, что требует дополнительной проработки с федеральными органами.

Сейчас программа действует только для вынужденных переселенцев, которые являются гражданами России. Ранее эксперты и участники рынка недвижимости спрогнозировали рост числа сделок по покупке недвижимости в России на фоне признания независимости ДНР и ЛНР.

По оценкам аналитиков, спрос на квартиры в столице вырастет в течение полутора или двух месяцев. Эксперты отметили, что рынок реагировал так же на кризисы 2008-2009 и 2014 годов, когда из-за снижения курса рубля люди вкладывались в недвижимость.

Нина Ташевская
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