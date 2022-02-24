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Байден оценил отношения США и России

Байден заявил, что отношения США и России переживают полный разрыв

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Джо Байден оценил отношения Москвы и Вашнигтона. Выступление политика транслируется в Twitter-аккаунте Белого дома.

По его словам, что отношения Соединенных Штатов и России «переживают полный разрыв». «В отношениях США и России полный разрыв прямо сейчас, если они продолжат идти в отношении Украины тем путем, которым идут сейчас», — заявил он.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса утром 24 февраля. Глава государства призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Марина Совина
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