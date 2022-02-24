Путин заявил о поддержке странами НАТО неонацистов на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что ведущие страны НАТО поддерживают неонацистов на Украине. Об этом он заявил в ходе видеообращения к россиянам, которое транслировалось в прямом эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, весь ход событий и анализ информации показывает, что столкновение России с националистическими силами на Украине неизбежно. Это является вопросом времени, подчеркнул глава государства.

Президент России также заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Российский лидер также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.