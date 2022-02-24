Польша попросила созвать совет НАТО в связи с ситуацией на Украине

Постпреды Польши при НАТО попросили задействовать четвертую статью договора о сотрудничестве и созвать совет альянса в связи с ситуацией на Украине, заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, сообщает ТАСС.

«Польскому постпредству в НАТО было поручено подать заявку на запуск четвертой статьи [договора о НАТО] для общего мониторинга ситуации», — сообщил пресс-секретарь.

По его словам, в 10:30 (по мск) в штаб-квартире альянса в Брюсселе пройдет заседание, посвященное ситуации на Украине. Мюллер подчеркнул, что польское правительство в связи с угрозой безопасности ожидает совместного решения членов оборонного блока об увеличении контингента НАТО в Польше.

«Также сегодня вечером состоится встреча лидеров стран ЕС. Мы будем добиваться введения долгосрочных санкций против России», — добавил пресс-секретарь. Он уточнил, что среди потенциальных ограничительных мер есть торговое эмбарго, запрет на въезд в ЕС российского руководства и блокада финансовых систем.

24 февраля стало известно, что послы стран-участниц НАТО проведут экстренное утреннее совещание для обсуждения совместных действий в ответ на специальную военную операцию войск России на Украине по защите Донбасса.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик Донбасса. Глава государства также обратился к внешним враждебным силам, которые могут попытаться создать угрозу для России и ее граждан. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

