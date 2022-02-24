Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Польша попросила созвать совет НАТО в связи с ситуацией на Украине

Постпреды Польши при НАТО попросили созвать совет альянса в связи с угрозой безопасности

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Постпреды Польши при НАТО попросили задействовать четвертую статью договора о сотрудничестве и созвать совет альянса в связи с ситуацией на Украине, заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, сообщает ТАСС.

«Польскому постпредству в НАТО было поручено подать заявку на запуск четвертой статьи [договора о НАТО] для общего мониторинга ситуации», — сообщил пресс-секретарь.

По его словам, в 10:30 (по мск) в штаб-квартире альянса в Брюсселе пройдет заседание, посвященное ситуации на Украине. Мюллер подчеркнул, что польское правительство в связи с угрозой безопасности ожидает совместного решения членов оборонного блока об увеличении контингента НАТО в Польше.

«Также сегодня вечером состоится встреча лидеров стран ЕС. Мы будем добиваться введения долгосрочных санкций против России», — добавил пресс-секретарь. Он уточнил, что среди потенциальных ограничительных мер есть торговое эмбарго, запрет на въезд в ЕС российского руководства и блокада финансовых систем.

Материалы по теме:
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
00:00
«Это переломный момент» Россия готова ввести войска для защиты ДНР и ЛНР. Чем на это ответит НАТО?
«Это переломный момент»Россия готова ввести войска для защиты ДНР и ЛНР. Чем на это ответит НАТО?
Вчера

24 февраля стало известно, что послы стран-участниц НАТО проведут экстренное утреннее совещание для обсуждения совместных действий в ответ на специальную военную операцию войск России на Украине по защите Донбасса.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик Донбасса. Глава государства также обратился к внешним враждебным силам, которые могут попытаться создать угрозу для России и ее граждан. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Минобороны России заявило о бегстве украинских военных
Пять международных авиакомпаний отменили все рейсы на Украину
Россиянам пообещали рост зарплат
В ДНР назвали цель своих вооруженных сил
В почвах США нашли ДНК неизвестных вирусов
Монсон отреагировал на поражение от Емельяненко в бою на голых кулаках
Лукашенко оценил обстановку у границ Белоруссии
Глава ЛНР призвал украинских военных сложить оружие
РЖД запустит из городов юга России дополнительные поезда
На Украине испытали снаряды «Тайфун»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.