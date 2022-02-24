На Украине разрешили выдавать оружие «готовым защищать страну» ветеранам

Национальная полиция Украины разрешила выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел, сообщается на сайте ведомства.

Соответствующий указ отдал руководителям управлений Нацполиции в регионах председатель МВД страны Игорь Клименко.

Отмечается, что выдача оружия по упрощенной процедуре будет возможна ветеранам, «готовым защищать страну» из-за начатой Россией спецоперации и введения военного положения. Основная цель — усилить работу правоохранителей по обеспечению правопорядка на территории населенных пунктов Украины, поясняется в сообщении.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент страны Владимир Путин отметил, что она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Из-за спецоперации РФ на Украине ввели военное положение. Верховная Рада проголосовала за утверждение указа президента о военном положении на всей территории страны.