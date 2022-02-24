США и их союзники собрались ввести против России «полномасштабные» санкции

США и их союзники собираются применить к России «полномасштабные» санкции из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации США.

По данным американского телеканала, Вашингтон и их партнеры введут ограничительные меры против России, которые обсуждались в течение последних нескольких недель, в четверг, 24 февраля.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил глава государства.