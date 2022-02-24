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В США заявили о наличии российских военных на Донбассе

Постпред США В ООН заявила, что войска России уже развернуты на территориях ЛНР и ДНР
Линда Томас-Гринфилд

Линда Томас-Гринфилд. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на экстренном заседании организации по Украине заявила о наличии российских военных на «оккупированных территориях» в Донбассе, пишет РИА Новости.

По словам Томас-Гринфилд, российские войска «уже развернуты» на территориях ЛНР и ДНР.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал президента России Владимира Путина дать миру шанс и остановить «вторжение» на Украину. Он отметил, что «слишком много людей» уже погибло.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Марина Совина
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