Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском городе усилили меры безопасности из-за событий на Украине

Власти Севастополя усилили меры антитеррористической безопасности из-за событий на Украине

Фото: Shutterstock

В Севастополе были усилены меры антитеррористической безопасности на объектах из-за событий на Украине. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что в городе обстановка спокойная.

В прежнем режиме в Севастополе работают школы, детские сады и все предприятия, добавил губернатор. Развозжаев подчеркнул, что поддерживает решение президента России о проведении специальной военной операции на Донбассе.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
00:00
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
00:00

Губернатор Севастополя попросил всех граждан сохранять спокойствие.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

До этого глава государства подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России заявило о бегстве украинских военных
Пять международных авиакомпаний отменили все рейсы на Украину
Россиянам пообещали рост зарплат
В ДНР назвали цель своих вооруженных сил
В почвах США нашли ДНК неизвестных вирусов
Монсон отреагировал на поражение от Емельяненко в бою на голых кулаках
Лукашенко оценил обстановку у границ Белоруссии
Глава ЛНР призвал украинских военных сложить оружие
РЖД запустит из городов юга России дополнительные поезда
На Украине испытали снаряды «Тайфун»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.