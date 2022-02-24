В российском городе усилили меры безопасности из-за событий на Украине

В Севастополе были усилены меры антитеррористической безопасности на объектах из-за событий на Украине. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что в городе обстановка спокойная.

В прежнем режиме в Севастополе работают школы, детские сады и все предприятия, добавил губернатор. Развозжаев подчеркнул, что поддерживает решение президента России о проведении специальной военной операции на Донбассе.

Губернатор Севастополя попросил всех граждан сохранять спокойствие.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

До этого глава государства подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.