США вышлют советника-посланника посольства России

Госдепартамент США заявил о высылке из Вашингтона советника-посланника посольства России. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдепе добавили, что рассматривают высылку дипломата как прямой ответ на высылку из Москвы замглавы американской дипмиссии Барта Гормана, «которому дали две недели на отъезд, несмотря на то, что он не завершил свою трехлетнюю командировку».

По словам представителя Госдепартамента, в ситуации с высылкой российского дипломата Вашингтон руководствовался принципами «паритета и справедливости». «Посольство США в Москве укомплектовано на значительно более низком уровне, нежели российское дипломатическое представительство в Вашингтоне», — указал он.

О высылке Гормана стало известно 17 февраля. Пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц отметил, что «Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила высылку Гормана зеркальной мерой в ответ на необоснованную высылку советника-посланника России в Вашингтоне. При этом Захарова подчеркнула, что Госдепартамент США «демонстративно проигнорировал» обращение Москвы с просьбой продлить его пребывание хотя бы до приезда «сменщика».