Байден заявил о стремлении Путина воссоздать Советский союз

Президент США Джо Байден заявил о стремлении российского коллеги Владимира Путина воссоздать Советский Союз. Трансляция выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

«Вы слышали его речь, он почти час рассказывал, почему он движется на Украину. У него более широкие амбиции на Украине, он хочет воссоздать бывший Советский Союз. Вот о чем это», - сказал Байден в обращении к американцам.

По словам Байдена, такие амбиции вступили бы в противоречие тому, в каком месте сейчас находится мир.