Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден заявил о стремлении Путина воссоздать Советский союз

Президент США Байден заявил, что Путин стремится «воссоздать Советский Союз»

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Джо Байден заявил о стремлении российского коллеги Владимира Путина воссоздать Советский Союз. Трансляция выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

«Вы слышали его речь, он почти час рассказывал, почему он движется на Украину. У него более широкие амбиции на Украине, он хочет воссоздать бывший Советский Союз. Вот о чем это», - сказал Байден в обращении к американцам.
По словам Байдена, такие амбиции вступили бы в противоречие тому, в каком месте сейчас находится мир.

Обсудить
Последние новости
США введут дополнительные санкции против России
Молдавия ввела режим ЧП из-за ситуации в Донбассе
Байден заявил о стремлении Путина воссоздать Советский союз
Россияне сравнили столичный боулинг времен СССР с «Макдональдсом»
Байден заявил о нежелании Европы отключать Россию от SWIFT
Минфин США раскрыл подробности о санкциях против России
Власти Крыма объявили об окончании водной блокады полуострова
Байден сравнил санкции США против России с отключением от SWIFT
Самолет Ан-26 разбился в Воронежской области
Вице-премьер Канады заговорила по-русски после объявления санкций
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.