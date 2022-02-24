В Донецке возникли проблемы с мобильной связью

Проблемы с мобильной связью возникли в центре Донецка и ряде других районов города. Об этом сообщают корреспонденты РИА Новости и ТАСС.

Отмечается, что мобильный интернет от местного оператора связи «Феникс» работает стабильно. При этом возможность дозвониться другим абонентам отсутствует: автоответчик сообщает что данная услуга «недоступна или заблокирована». Звонки через мессенджеры по-прежнему работают.

Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина помочь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения и предотвратить гуманитарную катастрофу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.