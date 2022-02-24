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Выросший в носу зуб годами мешал мужчине нормально дышать

Мужчина обратился к врачам с жалобами на дыхание и узнал, что у него в носу вырос зуб

Фото: The New England Journal of Medicine

Житель Великобритании обратился к врачам с жалобой на проблемы с дыханием и узнал, что у него в носу вырос зуб. Об этом сообщает Daily Star.

38-летний британец рассказал врачам, что долгие годы что-то мешает ему нормально дышать правой ноздрей. После первичного осмотра медики сказали мужчине, что у него искривлена носовая перегородка, и начали расспрашивать о травмах. Однако пациент утверждал, что никогда не ломал нос.

Тогда врачи провели риноскопию и обнаружили застрявший в правой ноздре белый предмет, который позже опознали как эктопический, то есть выросший в неположенном месте зуб. Такой дефект может быть следствием врожденного порока или полученной травмы.

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Зуб оказался 1,4 сантиметра в длину и был удален в ходе отоларингологической операции. Медики сообщили, что спустя три месяца после вмешательства пациент больше не испытывал проблем с дыханием.

Ранее сообщалось, что врач обнаружил внутри женщины опухоль с зубами и волосами.

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Никита Савин
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